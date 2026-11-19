Реконструкция водопровода от улицы Кирова, 23, до улицы Московской, 13/1, в Химках близится к завершению на 19 ноября. Замена старых труб улучшит качество холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик завершил наиболее трудоемкие этапы: разобрал покрытия, подготовил котлованы, переложил трубы и демонтировал старые колодцы. Сейчас рабочие монтируют новые колодцы и запорную арматуру, а также благоустраивают территорию.

Монтаж запорной арматуры выполнен на 90%, колодцев — на 60%. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, переключение сетей проведут 25 ноября на участке от дома 3 на улице Чапаева до пересечения с улицей Московской. Полностью завершить благоустройство и восстановить асфальтобетонное покрытие планируют до 30 ноября.

Работы ведут по инвестиционной программе Химкинского водоканала. Чугунные трубы диаметром 150 мм заменяют трубами из полиэтилена низкого давления диаметром 225 мм. Они устойчивы к коррозии и служат дольше, что повышает надежность системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.