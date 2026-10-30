В Старых Химках проверили подачу отопления в квартиры

Представители профильных ведомств и надзорных органов проверили подачу тепла в квартиры дома № 2 на улице Маяковского в Старых Химках. Ремонт магистрального трубопровода продолжается и может влиять на параметры отопления и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители профильных ведомств и надзорных органов проверили подачу отопления в квартирах дома № 2 на улице Маяковского в Старых Химках.

Ранее специалисты ТСК «Мосэнерго» совместно с управляющей компанией провели комплекс работ по устранению повреждений трубопроводов и стабилизации подачи горячей воды и центрального отопления. 30 октября работы продолжились: специалисты устраняли повреждение на трубопроводе центрального отопления.

Ремонт магистрального трубопровода продолжается. Работы могут влиять на параметры подачи тепла и горячей воды. Представители профильных ведомств остаются на связи с жителями и следят за ситуацией.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения жители могут обратиться в свою управляющую компанию, ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.