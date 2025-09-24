В Старой Купавне установят искусственную неровность для отвода воды

По традиции на нее пришло большое количество жителей, что говорит о востребованности и эффективности этого формата взаимодействия властей с населением.

Были заданы вопросы по самым разным темам. Прием помогали вести заместители главы Богородского округа и руководители ключевых служб, которые сразу на месте принимали в работу обращения по своим направлениям.

Так, житель дома № 20 по улицы Октябрьской обратился с проблемой подтопления дворовой территории во время сильных дождей. Вода стекает с проезжей части прямо к подъездам. Чтобы разобраться в проблеме по горячим следам, заместитель главы по благоустройству Артем Зайцев сразу же после приема поехал на место встретиться с жителем. В качестве возможного решения совместно с дорожной службой будет проработан вопрос об установке искусственной дорожной неровности. Она будет перенаправлять поток воды вдоль улицы, не допуская его попадания во двор. Данные работы планируется провести до конца текущего года.

Если данных мер будет недостаточно, то такой ограничитель установят перед первым и вторым подъездами дома, чтобы перенаправить поток воды в зеленую зону.

Также житель обратил внимание на проседание асфальта непосредственно перед подъездами и на необходимость расширения парковочного пространства. До конца этого года планируется переложить асфальт одной «большой картой», чуть приподняв его при этом. Что касается парковки, то адрес будет внесен в план работ на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.