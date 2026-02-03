В Солнечногорске завершили модернизацию водопровода для 15 тыс жителей

В Солнечногорске завершили работы по обновлению водопроводных сетей в микрорайоне ЦМИС. Современные полимерные трубы заменили устаревшие железобетонные коммуникации на улицах Бутырская, Краснофлотская, 2-я Бутырская, 3-я Бутырская, Островского и Школьная. Работы проводились методом глубинного бурения, что позволило избежать вскрытия грунта.

В рамках проекта установили новые инспекционные колодцы, пожарные гидранты и запорную арматуру. Благодаря модернизации более 15 тысяч жителей 57 многоквартирных домов получили надежное водоснабжение.

Проект реализовали в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.