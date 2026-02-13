В Солнечногорске завершили капитальный ремонт канализационного коллектора

сегодня в 16:36

В Солнечногорске завершили три этапа капитального ремонта главного канализационного коллектора протяженностью более 1,2 тыс. метров вдоль трассы от озера Сенеж до Ленинградского шоссе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Капитальный ремонт коллектора повысил надежность и долговечность системы водоотведения, обслуживающей более 370 многоквартирных домов и 60 тыс. жителей городского округа Солнечногорск. Работы включали прокладку свыше 1 000 метров новых сетей водоотведения с применением технологии микротоннелирования и установкой прочных гофрированных труб в железобетонном футляре.

В рамках проекта специалисты возвели 18 новых канализационных колодцев, переподключили абонентов и благоустроили прилегающую территорию. Технология микротоннелирования позволила проложить коммуникации без масштабных раскопок, используя бурение горизонтальных скважин.

Модернизация коллектора проведена по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.