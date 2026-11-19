Работники МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» 18 ноября завершили замену поврежденного остекления в многоквартирных домах микрорайона Локомотивный в поселке Поварово. Дома пострадали при инциденте с БПЛА в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед ремонтом специалисты МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» обследовали здания и определили объем повреждений. Рабочие установили новые окна и заменили стеклопакеты, восстановив тепловой контур домов.

В доме № 9 восстановили остекление в 22 квартирах и четыре окна в местах общего пользования. В доме № 7 заменили окна в одном жилом помещении и пять оконных рам с поврежденным остеклением общедомового имущества. В домах № 4 и № 2 восстановили окна в четырех и двух квартирах соответственно.

«Тепловой контур во всех пострадавших домах полностью восстановлен — это критически важно в наступившем холодном периоде. Главное, что жители смогли вернуться к прежнему образу жизни и находиться у себя дома в комфорте», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск по ЖКХ Никита Иванов.

Работы провели по поручению главы Константина Михалькова и под контролем администрации городского округа.

Каналы в МАХ: Солнечногорск. Главное; Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.