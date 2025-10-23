В Солнечногорске внедряют цифровые технологии в управление МКД

Собственники квартир в городском округе Солнечногорск могут участвовать в собраниях по вопросам управления домами в онлайн-формате на портале ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru . Нововведение призвано упростить взаимодействие жильцов с управляющими компаниями и повысить прозрачность принятия решений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для доступа к сервису требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. На платформе ГИС ЖКХ также можно передавать показания приборов учета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и отслеживать задолженности.

«Этот способ позволяет исключить возможность фальсификации результатов, а также делает участие в собраниях максимально удобным для жителей, поэтому снижается риск срыва мероприятия из-за низкой явки. На собрании жильцы могут решить вопросы, связанные с уборкой подъездов и придомовой территории, а также ремонтными работами», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Жители, которым требуется помощь в регистрации на портале или участии в электронном голосовании, могут обратиться в любой МФЦ округа. Доступность цифровых собраний для конкретного дома можно проверить в разделе «Голосования по дому» на официальном портале ГИС ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.