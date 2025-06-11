В Солнечногорске в текущем году модернизируют 196 объектов теплоснабжения

Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В целом по всей Московской области сейчас идёт большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести ещё несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.

Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.

«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в неё включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.

Так в Солнечногорске в рамках государственной программы на 2023–2025 годы запланировано 8 мероприятий, будет модернизировано 4 котельные и 49,7 км тепловых сетей. Улучшения затронут 28,6 тыс. человек.

Также проводятся 3 долгосрочных мероприятия на 2024–2026 гг., в ходе которых будет модернизировано 2 котельные и 6,4 км. теплосетей. Улучшения затронут 21,9 тыс. человек.

Планируется на 2025 год:

Капитальный ремонт котельных:

п. Менделеево;

г. о. Солнечногорск, в/г 213;

п. Миронцево.

Реконструкция котельных:

г. о. Солнечногорск № 271 (Выстрел);

п. Стекольный завод.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 25 тыс. человек.

Капитальный ремонт тепловых сетей:

от ТК 13 до ТК 41 по ул. Урицкого;

Аварийно-восстановительные работы р. п. Менделеево;

от «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1;

ГВС от котельной Выстрел;

р. п. Менделеево.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 31 тыс. человек.

Планируется на 2024–2026 гг.:

Капитальный ремонт котельной: п. Голубое;

Строительство БМК: п. Менделеево;

Капитальный ремонт сетей: в/г Миронцево.

Программа модернизации теплоснабжения коснётся 21 тыс. человек.

В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Солнечногорске — 29 мероприятий: 17 объектов водоснабжения и 11 объектов водоотведения:

Капитальный ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции;

Капитальный ремонт сетей водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода № 10;

Капитальный ремонт сетей водоотведения от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе;

Реконструкция очистных сооружений г. п. Солнечногорск д. Осипово;

Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода от ул. Бутырская до ул. Краснофлотская (308,0 м), от ул. 2-я Бутырская до ул. 3-я Бутырская (282,0 м), от ул. Островского до ул. Школьная (905,0 м), от ул. Островского, д. 17 до ул. 2-я Бутырская (153,0 м) мкр. ЦМИС;

Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево;

Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2×110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО;

Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки на ВЗУ р. п. Менделеево;

Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д. Жуково;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о «Сенеж»;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ж/д № 41 по ул. Почтовая до ВК в районе ООО «СЛК»;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г Миронцево;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г 213 д. Марьино;

Капитальный ремонт сетей водоотведения в в/г Миронцево;

Капитальный ремонт сетей водоотведения в в/г 213 д. Марьино;

Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Бутырский тупик до 3-й Бутырской ул. с восстановлением дорожного покрытия;

Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК на 2-й Бутырской ул. До ВК у пер. Ленина с восстановлением дорожного покрытия;

Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Бутырский тупик до ВК в районе ВЗУ № 4 с восстановлением дорожного покрытия;

Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Алабушево в/ч 45680;

Строительство ВЗУ для нужд комплекса по переработке и размещению отходов;

Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм;

Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к централизованной системе водоснабжения АО «Мосводоканал» р. п. Андреевка;

Реконструкция сетей холодного водоснабжения д. Жуково;

Строительство системы водоотведения поверхностных стоков;

Реконструкция сетей холодного водоснабжения д Осипово;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Менделеево, д. Пешки, д. Колтышево, д. Стрелино, д. Лыткино, д. Марьино, д. Соколово, д. Новая, д. Тараканово, мкрн Лесхоз, Поваровка, 2 мркн, ул. Колхозная, мкрн. Рекинцо;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Менделеево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.