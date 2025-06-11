В Солнечногорске в текущем году модернизируют 196 объектов теплоснабжения
Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«В целом по всей Московской области сейчас идёт большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести ещё несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.
В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.
Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.
«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в неё включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.
Так в Солнечногорске в рамках государственной программы на 2023–2025 годы запланировано 8 мероприятий, будет модернизировано 4 котельные и 49,7 км тепловых сетей. Улучшения затронут 28,6 тыс. человек.
Также проводятся 3 долгосрочных мероприятия на 2024–2026 гг., в ходе которых будет модернизировано 2 котельные и 6,4 км. теплосетей. Улучшения затронут 21,9 тыс. человек.
Планируется на 2025 год:
Капитальный ремонт котельных:
- п. Менделеево;
- г. о. Солнечногорск, в/г 213;
- п. Миронцево.
Реконструкция котельных:
- г. о. Солнечногорск № 271 (Выстрел);
- п. Стекольный завод.
Программа модернизации теплоснабжения коснётся 25 тыс. человек.
Капитальный ремонт тепловых сетей:
- от ТК 13 до ТК 41 по ул. Урицкого;
- Аварийно-восстановительные работы р. п. Менделеево;
- от «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1;
- ГВС от котельной Выстрел;
- р. п. Менделеево.
Программа модернизации теплоснабжения коснётся 31 тыс. человек.
Планируется на 2024–2026 гг.:
Капитальный ремонт котельной: п. Голубое;
Строительство БМК: п. Менделеево;
Капитальный ремонт сетей: в/г Миронцево.
Программа модернизации теплоснабжения коснётся 21 тыс. человек.
В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Солнечногорске — 29 мероприятий: 17 объектов водоснабжения и 11 объектов водоотведения:
- Капитальный ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции;
- Капитальный ремонт сетей водоотведения от лодочной станции до врезки с территории завода № 10;
- Капитальный ремонт сетей водоотведения от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе;
- Реконструкция очистных сооружений г. п. Солнечногорск д. Осипово;
- Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода от ул. Бутырская до ул. Краснофлотская (308,0 м), от ул. 2-я Бутырская до ул. 3-я Бутырская (282,0 м), от ул. Островского до ул. Школьная (905,0 м), от ул. Островского, д. 17 до ул. 2-я Бутырская (153,0 м) мкр. ЦМИС;
- Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 100 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО (с учетом потребностей д. Хметьево), д. Хметьево;
- Строительство КНС и напорного коллектора Ду 2×110 до точки подключения в районе п. Санаторий МО;
- Строительство ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для технических нужд ЗТО, д. Хметьево;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки на ВЗУ р. п. Менделеево;
- Капитальный ремонт канализационного коллектора мкрн. Березки, д. Жуково;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ЦРБ до ВК в районе д/о «Сенеж»;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ВК в районе ж/д № 41 по ул. Почтовая до ВК в районе ООО «СЛК»;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г Миронцево;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения в в/г 213 д. Марьино;
- Капитальный ремонт сетей водоотведения в в/г Миронцево;
- Капитальный ремонт сетей водоотведения в в/г 213 д. Марьино;
- Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Бутырский тупик до 3-й Бутырской ул. с восстановлением дорожного покрытия;
- Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК на 2-й Бутырской ул. До ВК у пер. Ленина с восстановлением дорожного покрытия;
- Капитальный ремонт участка магистрального водопровода от ВК по ул. Бутырский тупик до ВК в районе ВЗУ № 4 с восстановлением дорожного покрытия;
- Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Алабушево в/ч 45680;
- Строительство ВЗУ для нужд комплекса по переработке и размещению отходов;
- Реконструкция канализационного коллектора с Д-400 на Д-800 мм;
- Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к централизованной системе водоснабжения АО «Мосводоканал» р. п. Андреевка;
- Реконструкция сетей холодного водоснабжения д. Жуково;
- Строительство системы водоотведения поверхностных стоков;
- Реконструкция сетей холодного водоснабжения д Осипово;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Менделеево, д. Пешки, д. Колтышево, д. Стрелино, д. Лыткино, д. Марьино, д. Соколово, д. Новая, д. Тараканово, мкрн Лесхоз, Поваровка, 2 мркн, ул. Колхозная, мкрн. Рекинцо;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Менделеево.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.