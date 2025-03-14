В Солнечногорске стартовала масштабная весенняя уборка

Весеннюю уборку проводят в городском округе Солнечногорск. В ней задействованы специалисты ручного труда и 53 единицы техники МБУ «ДЕЗ»: погрузчики, самосвалы и тракторы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение месяца коммунальные службы подметут и промоют более 470 дворовых территорий и общественных пространств — это свыше 1600 тысяч кв. метров, 238 детских площадок, проведут прогребание почти 511 тысяч кв. метров газона.

До конца апреля промоют 290 км дорог — в первую очередь с высокой интенсивностью движения и автобусным сообщением, — и почти 17 тысяч тротуаров. Восстановят все автопавильоны, дорожные знаки и ограждения. Обновят разметку на 17 км участков и 65 пешеходных переходах, покрасят бордюры на посадочных площадках.

Кроме того, отмоют 388 контейнерных площадок.

«Сошел снежный покров, и специалисты приступили к уборочным работам. У нас большая зона обслуживания, составлены графики. Также проведем ямочный ремонт на участках, где образовались выбоины после зимы, отремонтируем уличное освещение», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

А 5 и 26 апреля в округе проведут субботники. На них приведут в порядок памятники и мемориалы, парки и скверы, бульвары и набережные, территории организаций и объекты инфраструктуры, садовые товарищества и лесопарковые зоны, рынки и другое. К общественным работам планируют привлечь предприятия, управляющие компании и жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.