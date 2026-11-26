Главное контрольное управление Московской области проверяет, как администрация городского округа Солнечногорск использует областную субсидию на реконструкцию котельной № 271 «Выстрел» и капитальный ремонт отходящих от нее сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Котельная снабжает теплом и горячей водой 44 многоквартирных дома микрорайона Выстрел, где живут около 10 тысяч человек. Она работает более полувека, а ее оборудование почти полностью выработало ресурс. Поэтому реконструкцию котельной и капремонт сетей включили в областную госпрограмму с привлечением субсидии из бюджета Московской области.

Проверяющие осмотрят смонтированное теплоснабжающее оборудование и проведут контрольные обмеры выполненных работ. Особое внимание они уделят соблюдению условий соглашений о предоставлении субсидии и муниципальных контрактов. Мособлконтроль проверит достоверность сведений в актах приемки работ, достижение установленных показателей результативности, полноту и своевременность представления отчетности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.