В Солнечногорске проверили готовность котельных к отопительному сезону

В городском округе Солнечногорск продолжается модернизация объектов теплоснабжения. Готовность котельных и тепловых сетей к отопительному сезону проконтролировали представители «Газпром энергохолдинг» и «Газпром теплоэнерго МО». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рабочей поездки осмотрели новую блочно-модульную котельную ЦМИС, построенную в прошлом году в рамках концессионного соглашения, а также посетили котельную в Ржавках. В 2024 году на ней завершили капитальный ремонт двух котлов с заменой трубной части, а в этом году ведут капремонт дымососов, вентиляторов котлов и системы возврата конденсата.

На котельной в Поварово специалисты меняют основное оборудование и ряд участков тепловых сетей. Кроме того, строят новую блочно-модульную котельную мощностью 25,8 Гкал/час.

«На территории нашего муниципалитета специалисты продолжают обновление и усовершенствование объектов ЖКХ. Отмечу, что современные и экономичные источники тепла, такие как новая БМК в Поварово, позволят повысить качество теплоснабжения потребителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

За два года компания «Газпром теплоэнерго МО» построила и модернизировала 11 новых источников тепла, а также реконструировала около 18 км тепловых сетей округа. В текущем году работы продолжают по трем источникам тепла и порядка 5 км тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.