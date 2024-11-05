В Солнечногорске приступили к обратной засыпке после модернизации сетей

В микрорайоне Выстрел Солнечногорска подрядчик завершает механизированную обратную засыпку траншей, по которым проходят сети центрального отопления и горячего водоснабжения. Данные работы — финальный этап модернизации инженерных коммуникаций перед проведением благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году на Выстреле заменили порядка 36 километров трубопроводов и установили 43 тепловые камеры, а также масштабно реконструировали котельную и обновили на ней оборудование.

Подрядная организация перед началом отопительного сезона провела полную врезку многоквартирных жилых домов и социальных учреждений в систему отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время теплоноситель от котельной подается по сетям согласно нормативам.

«Все дома у нас подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Подрядная организация, занимавшаяся капитальным ремонтом сетей в микрорайоне, приступила к обратной засыпке инертными материалами согласно проекту. После этого она переходит к заключительному этапу — это восстановление благоустройства в тех объемах, в которых оно было до начала ремонтных работ», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Специалисты проложат новые тротуары, бордюрный камень, засеют газон и проведут другие виды работ. Комплексное восстановление благоустройства по двухлетнему контракту завершат в 2025 году.

По вопросам отопления жители округа могут обращаться на горячую линию главы г.о. Солнечногорск Константина Михалькова: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.