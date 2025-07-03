В России ИИ за секунду определяет причину инфаркта по снимку ОКТ

В России обучили ИИ определять причину инфаркта по снимку ОКТ за секунду

В Минобрнауки России заявили, что ученые смогли обучить искусственный интеллект находить причину инфаркта со снимков оптической когерентной томографии (ОКТ), сообщает «Царьград» .

Сотрудники Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове (НИИ КПССЗ) научили ИИ выявлять нестабильные атеросклеротические бляшки при помощи внутрисосудистой визуализации. Данная система способна обрабатывать кадр менее чем за 400 миллисекунд, в то время как врач тратит на анализ одного внутрисосудистого исследования около 10-30 минут.

Известно, что на разработку автоматизированной системы анализа изображений ОКТ с применением современного ИИ ушло 2 года. Глава проекта Никита Кочергин отметил, что данный подход отвечает приоритетному направлению в здравоохранении — превентивной медицине. Ученые уверены, что эта разработка поможет развить практику внедрения ИИ для облегчения рутинных задач.

«Разрыв нестабильных бляшек в сосудах сердца вызывает инфаркт миокарда, их выявление является ключевой задачей современной кардиологии. Своевременно начатая терапия снижает риск неблагоприятных событий, а внедрение новой системы позволит профилактировать развитие инфаркт миокарда», — заключил Кочергин.