В Химках проверили ход ремонта подъездов на Спартаковской улице

Муниципальный депутат Валентин Герасимов проверил ход ремонта подъезда в доме № 16 по улице Спартаковской в Химках, сообщили в пресс-службе округа.

Вместе с жителями он осмотрел уже выполненные работы, пообщался с подрядчиками и обсудил с жильцами текущие вопросы, связанные с обновлением.

Работы в доме организованы в соответствии с утверждённым планом программы: здесь уже произведена частичная окраска стен и потолков, специалисты приступили у установке новых окон и входных дверей, также рабочие проводят замену устаревших светильников на современные энергоэффективные аналоги. В ближайшее время будет выполнено восстановление входных групп, а также замена почтовых ящиков.

«Ремонт в доме идёт в хорошем темпе. Есть постоянная связь с жителями. Все изменения и предложения мы обсуждаем с ними напрямую. Это позволяет учитывать индивидуальные пожелания и создавать комфортные условия для каждого дома», — отметил Валентин Герасимов.

Программа «Мой подъезд» реализуется при поддержке правительства Московской области и охватывает тысячи многоквартирных домов региона.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обслуживание важных магистральных направлений в сфере ЖКХ ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций.

«Обращает на себя внимание, что во многом успех всех важных для жизнедеятельности человека (слагаемых — ред.) — и школьника, и взрослого человека — безусловно ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций. Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает, если она вовремя не перебирает, не обслуживает <…> или управляющая компания, как у нас в Химках, <…> своевременно не проводит мероприятие, то безусловно это вызывает раздражение (жителей — ред.)», — сказал Воробьев.