Руководителя общественной приемной в Балашихе отметили благодарностью

Награждение прошло в рамках обучающего семинара для руководителей местных общественных приёмных. В нем приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова, депутат Госдумы Алла Полякова.

Во время семинара собравшиеся обсудили вопросы помощи участникам СВО — их реабилитации, трудоустройства. Ещё одна тема, которую затронули на лекциях, — вопросы материнства и детства, где огромную роль играет партпроект «Женское движение Единой России».

«Работа в общественной приёмной — это призвание. Ежедневно мы сталкиваемся с проблемами людей, ищущих поддержки. Помочь им — наша главная задача. Партпроект „Женское движение Единой России“ позволяет нам эффективно решать сложные социальные вопросы — от помощи семьям участников СВО до поддержки многодетных матерей. Видеть благодарность в глазах тех, кому мы смогли помочь — бесценно. Это вдохновляет нас на дальнейшую работу и подтверждает важность нашей деятельности», — сказала руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что прошедший в Красногорске форум муниципальных депутатов, который организовало областное отделение «Единой России», был важным и содержательным.

«Считаю важным заметить проведение с участием секретаря Генерального совета партии „Единая Россия“ (Владимира Якушева — ред.) большого мероприятия — форума муниципальных, региональных, федеральных представительных органов власти, наших депутатов. Считаю, что это было, Игорь Юрьевич (Брынцалов, секретарь регионального отделения ЕР, председатель Мособлдумы — ред.), очень важное содержательное мероприятие», — сказал Андрей Воробьев.