Заседание Совета директоров прошло в Талдомском городском округе

Состоялось заседание Совета директоров Талдомского городского округа. Мероприятие было насыщено докладами и обсуждениями, касающимися развития округа, поддержки бизнеса и социальной сферы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заседание открыл председатель Совета директоров Юрий Власенко. Также прозвучали выступления депутатов: Ирины Родниной (Госдума), Марины Шевченко и Александра Орлова (Мособлдума).

Заседание было посвящено вопросам экономики и поддержки бизнеса: обсудили экономический форум который прошел в городе Санкт-Петербург и роль торгово-промышленных палат в развитии предпринимательства, взаимодействие с бизнесом и актуальные налоговые вопросы, меры поддержки предпринимателей в 2025 году, льготные займы и гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса.

Заведующий отделением Дубненской больницы подвёл итоги работы медицинских учреждений после объединения с Талдомской больницей.

В завершение прошла церемония награждения, совместно с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым вручили благодарности и почётные грамоты руководителям предприятий Талдомского округа за их выдающиеся достижения в сфере предпринимательства и активное сотрудничество с органами местного самоуправления, направленное на развитие социальных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.