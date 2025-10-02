В Солнечногорске появилась муниципальная УК для многоквартирных домов

Жители округа Солнечногорск могут передать управление домами муниципальной управляющей компании, созданной на базе МБУ «ДЕЗ округа Солнечногорск». Инициатива направлена на обеспечение прямого контроля над качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг и минимизацию рисков возникновения задолженностей, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент представители МБУ «ДЕЗ» проводят встречи с жителями. Предварительно, на вторую половину октября 2025 года намечены первые собрания по домам, собственники которых захотели изменить управляющую компанию.

«Для своевременного реагирования на обращения граждан формируется диспетчерская служба, готовая оперативно обрабатывать запросы и решать возникающие проблемы. Специалисты МБУ „ДЕЗ“ обладают необходимой квалификацией, что гарантирует профессиональное выполнение поставленных задач», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Жители, желающие провести общее собрание и сменить свою управляющую компанию, могут обратиться в офис МБУ «ДЕЗ» по адресу: ул. Советская, дом № 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.