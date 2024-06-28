В Солнечногорске объявлен конкурс на проведение капитального ремонта котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, п. Миронцево (в т. ч. ПИР). Планируется замена автоматики безопасности трех котлов, замена насосного оборудования, а также капитальный ремонт системы автоматизации и диспетчеризации котельной.

«Работы осуществляются в рамках программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“ и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Солнечногорск», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.