В Солнечногорске на КПО «Нева» установят систему дегазации

В Солнечногорске на комплексе по переработке отходов «Нева» установят систему активной дегазации, которая избавит он неприятного запаха и снизит воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на самом предприятии. Главным вопросом стало качество атмосферного воздуха.

«Обсудили с администрацией комплекса пути решения и планируемые мероприятия по улучшению экологической ситуации на объекте. В настоящее время разрабатывается проект активной дегазации на карте размещения отходов. Ведутся работы по активной изоляции карты размещения. Держим ситуацию на контроле», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Пересыпка грунтом данного участка поможет временно снизить запах. Проект по дегазации планируют внедрить на КПО «Нева» в течение нескольких месяцев.

Также для жителей провели экскурсию по КПО. Сотрудники комплекса показали, как происходит сортировка и переработка отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.