В Солнечногорске хотят отремонтировать более 2,5 км сетей теплоснабжения и ГВС

В городском округе Солнечногорск к 2026 году планируют капитально отремонтировать более 25 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Солнечногорск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды в деревне Миронцево городского округа Солнечногорск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в в/г Миронцево г. о. Солнечногорск (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать наружные инженерные сети теплоснабжения из труб номинальным (внутренним) диаметром от 100 мм до 250 мм при прокладке трубопровода в две нитки — 237 м п., диаметром от 100 мм до 250 мм при прокладке трубопровода в четыре нитки — 2 052,52 м п., диаметром от 250 мм до 400 мм при прокладке трубопровода в четыре нитки — 526,38 м п.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.