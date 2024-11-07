В Солнечногорске для уборки снега будут задействованы 75 единиц техники

Глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков рассказал о готовности к зимнему сезону и приоритетности очистки территорий. На данный момент на уборке дорог задействовано 22 единицы техники, включая шесть комбинированных дорожных машин и 11 тракторов МТЗ-82. Чтобы обеспечить своевременную очистку в декабре количество техники увеличат до 75 единиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборкой 286 дворовых территорий и 222 общественных пространств городского округа занимаются МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». В работе задействованы 128 дворников, 56 механизаторов и 55 единиц техники. Контроль выполнения работ осуществляется с помощью региональной навигационно-информационной системы.

Общая площадь дорог в округе составляет 4 716 000 кв. метров. Специалисты проводят очистку дорог согласно нормам ГОСТа, с учетом их категории и интенсивности движения.

«Приоритет очистки дорог и тротуаров в первую очередь отводится для маршрутов общественного транспорта, подъездов к школам, больницам и детским садам, а также тротуаров и автобусных остановок. На очистку дворовых территорий техника выходит в 8:00. Дворники начинают уборку со входных групп, далее лестницы и спуски во дворах. До 18.00 очищают от снега все пешеходные дорожки на дворовой территории. Детские и спортивные площадки по нормативам должны быть очищены в течение 72 часов. Допускается временное складирование снега на парковочных карманах в течение 3-х суток», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

На зимний сезон в округ закупили 4 268 тонн противогололедных материалов. Из них 1 653 тонны предназначены для уборки дворовых территорий и пешеходных дорожек. Также планируется дополнительная закупка 910 тонн соли, чтобы хватило на посыпку дворовых территорий до конца зимнего периода.

Для оперативной связи с подрядчиками и сообщении о нерасчищенных участках жители могут обратиться по телефону диспетчерской службы: 8 (925) 405-12-12, либо на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.