В Солнечногорск доставлена новая спецтехника для коммунальных служб

В городской округ Солнечногорск передали новую специализированную технику для МКП «ИК ЖКХ». Поставка оборудования осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парк МКП поступили две грузопассажирские «Газели» — передвижные ремонтные мастерские, полностью укомплектованные всем необходимым инструментом для устранения аварий, включая сварочные аппараты, бензопилы и ручной инструмент.

«На текущей неделе завершаются все регистрационные процедуры, и планируем, что после 23 ноября техника уже выйдет на линию и будет участвовать в рабочем процессе», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме того, в распоряжение предприятия поступили две современные каналопромывочные машины для устранения засоров и два манипулятора для транспортировки тяжелого оборудования. Техника создана на базе отечественных автомобилей и оснащена современными двигателями.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева бригады теперь смогут быстрее добираться до аварий и оперативно решать проблемы в даже самых непростых случаях», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В ближайшее время ожидается также поступление экскаватора, который уже закреплен за муниципалитетом. Ввод в эксплуатацию новой техники позволит значительно повысить эффективность работы коммунальных служб округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.