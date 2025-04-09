В СНТ «Клен» Солнечногорска повышают надежность электроснабжения

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» проводят замену 3 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) в СНТ «Клен» округа Солнечногорск. Модернизированные воздушные линии обеспечат надежное электроснабжение более 500 жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной целью ремонтной программы является подготовка к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг. и обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

«Компания «Россети Московский регион» в 2025 году в рамках ремонтной программы в городском округе Солнечногорск более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 км воздушных линий. Также специалисты расчистят более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Большую часть работ планируют выполнить в промежуток после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.