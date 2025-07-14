В Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 6,3 тыс обращений

За период с 7 по 13 июля в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 6300 обращений от граждан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большая часть обращений — 2242 — касалась вызовов скорой медицинской помощи. В полицию и Госавтоинспекцию жители обращались 1145 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 125 вызовов, в газовую службу — 235 вызовов.

Грозовые облака в июле — обычное явление для столичного региона. Непогода может представлять прямую угрозу для человека. Особенно опасны молнии. Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напоминают жителям Одинцовского округа о том, как обезопасить себя во время грозы.

Если непогода застала вас дома, закройте окна и двери, отключите электроприборы и не пользуйтесь стационарным телефоном. В частном доме закройте заслонку дымохода, не приближайтесь к печам и каминам, избегайте подвалов и чердаков, не паркуйте автомашину под старыми деревьями. На открытой местности в грозу держитесь подальше от высоких деревьев и металлических конструкций. Если вы ехали на велосипеде, самокате или скутере, спешивайтесь и отойдите от них на 20-30 метров. Обязательно снимите с себя металлические украшения и предметы. Укрытие ищите в низине, но не у водоёмов. Лучше всего — в лесу, среди невысоких деревьев или кустарников.

Чтобы обезопасить себя в автомобиле, включите аварийную сигнализацию и остановитесь в безопасном месте. Заглушите двигатель, закройте окна и оставайтесь внутри. Резиновые шины являются отличным диэлектриком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.