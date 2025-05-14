В Шатуре запланирован капитальный ремонт теплосетей в 2025 году

Капитальный ремонт теплосетей и строительство новой котельной запланировано в п. Туголесский Бор м. о. Шатура в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как доложил замглавы Сергей Пигуль, в этом году выполнена замена подземных участков магистрального наземного трубопровода по Октябрьской и за д. 3 по ул. Октябрьской общей протяженностью 155 метров.

Планируется капитальный ремонт нескольких участков тепловых сетей, а также замена участка тепловой сети по ул. Горького протяженностью 50 метров.

Также в этом году в поселке построят современную блочно-модульную котельную мощностью 10 МВт.

Замглавы округа Вячеслав Федотов рассказал, что в III квартале планируется к вводу в эксплуатацию многоквартирный дом. Новоселье отметят 185 жильцов 11 аварийных домов.

В этом году во дворе на Октябрьской, 10, установят детскую игровую площадку на резиновом покрытии площадью 200 кв. метров.

О новых мерах социальной поддержки подробно рассказала начальник Окружного управления социального развития № 9 Мария Четверткова.

Свои вопросы местные жители задавали главе округа Николаю Прилуцкому, его заместителям и представителям организаций. Заявители также могли получить консультацию нотариуса.

Было зарегистрировано более 30 обращений. Они касались земельных вопросов, оформления льгот, ЖКХ и благоустройства, переселения из аварийного жилья. По многим из них разъяснения были даны сразу. Часть вопросов требует рассмотрения и выезда специалистов на место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что замена коммунальных сетей в регионе является важным элементом модернизации системы ЖКХ.

«Мы неоднократно обсуждали и знаем важность модернизации системы ЖКХ, которая включает в себя не только новые котельные», — подчеркнул губернатор Подмосковья.