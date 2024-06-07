В Шатуре продолжается реализация проекта «Светлый город»

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Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Шатура. Срок выполнения работ — ноябрь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: городской округ Шатура п. Митинская, г. Шатура, ул. Береговая, п. Шатурторф, ул. Березовая аллея, с. Середниково, ул. Молодежная, п. Черусти, с. Алексино-Туголес, г. Шатура, ул. Больничный проезд.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.