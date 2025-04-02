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В Шатуре планируют реконструировать более 2 км тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на реконструкцию тепловых сетей, расположенных в муниципальном округе Шатура. В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская область, муниципальный округа Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Школьная». Планируется в рамках проведения закупки реконструкция сетей протяженностью 2 367 м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.