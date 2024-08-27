В Шатуре объявлен конкурс на капремонт котельной «Западная»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной «Западная» (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) в городском округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба комитет по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной «Западная» (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т. ч. ПИР), мощность котельной 38,6 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура

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