В Шатуре на проезде от улицы Первомайской к рошальской больнице появится освещение

Жители Рошаля обратились с просьбой осветить это участок. Дорожка пользуется популярностью у местных жителей. По этому пути можно быстро добраться до больницы. Во время пешего обхода территорий глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий обратил внимание, что помимо освещения на проезде от улицы 1-й Первомайской до рошальской больницы требуется предусмотреть еще освещение парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проезд от 1-й Первомайской к рошальской больнице давно пора осветить. В этом году обязательно ликвидируем эту слепую зону в городе», — рассказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Николай Прилуцкий поручил до 1 сентября организовать устройство уличного освещения в этой части города. Ответственный за ход работ и результат назначен заместитель главы округа Александр Титов, который курирует вопросы благоустройства на территории муниципалитета.

Работы по освещению дворов и общественных пространств в округе начались в прошлом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.