В Шатуре модернизируют системы холодного водоснабжения

В Шатуре идет реконструкция сетей холодного водоснабжения. На первом этапе новые трубы будут проложены на проспекте Ильича от пересечения со Школьной до Интернациональной. Это самый аварийный участок, где существующий водопровод максимально изношен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оценил ход работ глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий по время пешего обхода города.

Вместо старых труб будут использованы современные трубы из полимерных материалов, которые не боятся коррозии и устойчивы к порывам. Новые сети холодного водоснабжения будут иметь дополнительный внешний защитный слой. А это значит, что количество аварий будет сведено к минимуму.

Как сообщает поставщик, срок эксплуатации такой трубы — минимум 50 лет.

Новые трубы будут уложены по современной технологии: для замены трубопровода, не придется вскрывать весь проспект. Прокол делается у колодца, где труба вставляется в существующий водопровод и под землей тянется до следующего колодца, разрушая остатки старых труб. Этот способ создает меньше неудобств жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.