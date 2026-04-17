В Шатуре автопарк дорожной службы пополнили новой техникой

Коммунальная техника поступила в службу дорожного хозяйства и благоустройства муниципального округа Шатура 16 апреля. В автопарк передали два трактора МТЗ, автогрейдер и ожидают поставку экскаватора-погрузчика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день пришло два трактора МТЗ с навесным оборудованием, грейдер брянского завода и ждем еще экскаватор-погрузчик», — рассказал начальник гаража службы дорожного хозяйства округа Александр Агафонов.

Новая техника оснащена современным оборудованием и кондиционерами. По словам Александра Агафонова, это повысит комфорт работы водителей в любое время года, так как система может использоваться и как дополнительная печка.

Тракторы, автогрейдер и экскаватор-погрузчик задействуют для комплексной уборки дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов. Машины смогут работать круглый год — зимой для расчистки снега, летом для содержания и ремонта территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.