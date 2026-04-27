В Шатуре 27 апреля восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение в деревнях Обухово, Харлампеево и Пруды в муниципальном округе Шатура восстановили 27 апреля после аварийного отключения, вызванного шквалистым ветром и снегопадом. Свет вернули в течение часа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило 27 апреля в Единую диспетчерскую службу округа. Из-за шквалистого ветра и снегопада произошел обрыв проводов, в результате чего несколько населенных пунктов временно остались без света.

На место выехала бригада «Россети Московский регион». В течение часа специалисты Шатурского районного электросетевого управления устранили последствия аварии и восстановили подачу электроэнергии.

«Сегодня утром на территории округа снегопад усиливается, наши службы переходят в режим повышенной готовности. Прошу жителей обо всех нештатных ситуациях оперативно сообщать по телефону 112», — предупредил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, 28 апреля в регионе ожидаются мокрый снег, налипание снега на провода и деревья, местами гололедица и порывы ветра до 20–25 м/с.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.