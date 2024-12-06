В Шаховской завершился капитальный ремонт котельной

В городском округе Шаховская завершился капитальный ремонт котельной, расположенной в селе Белая Колпь. Благодаря проведенной модернизации жители села смогут рассчитывать на стабильное и надежное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонтные работы, начавшиеся в августе 2024 года, охватили все ключевые элементы котельной. Специалисты ГБУ МО «УТНКР» осуществляли строгий строительный контроль на всех этапах, гарантируя соблюдение технологических процессов, соответствие объемов работ утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

В ходе капитального ремонта были выполнены следующие работы:

Заменены четыре старых котла на современные, более мощные агрегаты. Это позволит не только обеспечить стабильную подачу тепла, но и снизить энергопотери.

Завершен монтаж новых трубопроводов (включая газопровод) и дымовой трубы. Установлены новые оконные конструкции. Выполнена чистовая отделка внутренних помещений.

Модернизация котельной стала возможной благодаря государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Проект направлен на повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения в Московской области.

«Модернизация котельной в городском округе Шаховская — это важный шаг в повышении качества жизни местных жителей. Надежное теплоснабжение зимой — это не только комфорт, но и гарантия безопасности. Новое оборудование обеспечит стабильную подачу тепла в дома, а также позволит снизить энергопотери», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.