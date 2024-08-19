В Серпуховском горокруге рассказали о ремонте дорог

В самом Серпухове уже завершены работы по улицам Физкультурной и Ногина.



Большое внимание в текущем году акцентировали на ремонт дорог в сельской местности округа.



В деревне Нефедово работы подходят к завершению. Участок спрофилирован и отсыпан щебнем, выполнено устройство покрытия, продолжаются работы и в деревне Фрунзе — выполнен монтаж бортового камня и устройство верхнего слоя.

В деревнях Бутурлино, Левое Ящерово и Правое Ящерово участки спрофилированы и отсыпаны щебнем.

В Акулово и Шепилово выполняется разработка грунта и отсыпка песка к участкам многодетных семей.

В деревне Ивановское закончены работы восьми участков. Все дороги спрофилированы и отсыпаны щебнем, выполнено покрытие, в посёлке Большевик введут работы по улицам Лесная, Клубная и Спортивная.

В городе Протвино закончен капитальный ремонт тротуара к храму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6–8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.

