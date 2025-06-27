В Серпухове завершается ремонт многоквартирных домов

Завершается ремонт в ряде многоквартирных домов городского округа Серпухов. Работы выполнены Фондом капитального ремонта. На улице Калинина, в доме 27а, 1956 года постройки обновлен фасад, заменены окна в местах общего пользования, отремонтированы балконные плиты и входные группы, обновлена кровля и утеплено чердачное помещение, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Новослободской, в домах 44 и 36, завершают фасадные и кровельные работы. В доме 18 по ул. Дзержинского были заменены и отремонтированы балконные плиты, обновлен фасад и проведен ремонт отмостки.

Уважаемые жители, напоминаю, что с 1 сентября 2024 года собственники помещений могут на общем собрании принимать решение о проведении обследования технического состояния МКД и по его результатам передвигать сроки проведения капитального ремонта. — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.