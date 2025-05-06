В Серпухове завершается реконструкция мемориального комплекса

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил готовность мемориального комплекса «Рубеж обороны» в Протвино. Реконструкция близится к завершению — выполнено уже 90% работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведены демонтажные работы, чистовая отделка, штукатурные работы, грунтовка бетонных поверхностей, устройство асфальтового покрытия тротуара, установка бортового камня. Сделали покрытие из керамогранита для центрального куба. К жизни вернули и артиллерийские орудия — все семь экспонатов теперь очищены и покрашены.

«На данный момент подрядчик завершает облицовку стен мемориального комплекса, проводится высадка цветов на клумбы.

80-летие Великой Победы протвинцы встретят на «Рубеже обороны», открытом в 1983 году. Осенью 1941-го здесь проходили ожесточенные бои. 7 мая реконструкция будет полностью завершена», — рассказал Алексей Владимирович.

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