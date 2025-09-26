В Серпухове стартовал отопительный сезон

сегодня в 20:55

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Серпухове началась подача тепла в социальные учреждения. Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко лично проконтролировал запуск системы отопления в детском саду № 42, сообщила сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Приоритетная задача коммунальных служб — обеспечение теплом социально значимых объектов. На текущий момент теплоноситель поступает в учреждения образования, здравоохранения и спорта.

Технический контроль проведен на всех 59 объектах Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго МО». Специалисты компании успешно завершили необходимые испытания оборудования.

Поэтапное подключение жилых домов осуществляется согласно утвержденному графику. Такой подход обеспечивает стабильную работу системы теплоснабжения и предотвращает возможные перегрузки.

Контактная информация для жителей:

Горячая линия 1: 8-496-739-73-33

Горячая линия 2: 8-496-737-51-20

Управляющие организации — предоставляют актуальную информацию о сроках подключения конкретного дома.

Администрация городского округа Серпухов призывает жителей с пониманием отнестись к поэтапному запуску системы отопления, что является стандартной процедурой для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.