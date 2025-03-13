сегодня в 17:01

В Серпухове стартовал месяц чистоты и благоустройства

В Серпухове дали старт месяцу чистоты и благоустройства. Муниципальные дороги ежедневно убирают три бригады МБУ «Комбинат благоустройства»: это 15 специалистов и 9 единиц техники. 12 марта провели очистку на улицах Ленинского Комсомола, Пионерской, Захаркина, Фестивальной и Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ближайшее время наведут порядок на Ворошилова, проезде Мишина, на 2-й Московской, Чехова и Луначарского. Особое внимание — дорогам с высоким трафиком.

Региональные дороги — Московское и Борисовское шоссе, ул. 1-я Московская — были приведены в порядок силами АО «Мосавтодор». Работали 10 человек и 4 единицы специальной техники.

Ежедневно специалисты управляющих компаний следят за чистотой дворовых территорий. Уборку возле домов уже провели по адресам: ул. Горького, 6, 8; Борисовское шоссе, 20а, 22; Московское шоссе, 40, 42, 44, 46.

Главная задача — очистить территории от пыли и мусора. — отметил ВРИП Главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.