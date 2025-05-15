В Серпухове сформирован перечень ремонта 45 участков дорог

Вопрос ремонта участков дорог стал одним из основных при проведении еженедельного совещания временно исполняющего полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко с руководителями профильных ведомств, сообщили в пресс-службе округа.

В настоящее время сформирован перечень ремонта 45 участков дорог, в работе — 6 из них. Средства выделены из регионального бюджета. До конца мая планируется заключить муниципальные контракты еще по 6 объектам.

Кроме того, проводится ямочный ремонт. С января устранены 2530 дорожных дефектов в Серпухове, 307 — в Пущино, 172 — в Протвино.

Продолжается нанесение дорожной разметки. В этом году запланировано обновление разметки на участках общей протяженностью 14,632 кв.м, выполнено — 1185 кв. м., в том числе у учреждений образования.

С представителями УК обсудили актуальную для жителей Городского округа тему — возобновление отопления.

На некоторых котельных, в связи с проведением работ по подготовке к новому отопительному сезону, отсутствуют технические возможности для подачи тепла. Остальные объекты держим на контроле. При наличии заявки от управляющей компании возобновляется подача теплоносителя.

Приближается период государственной итоговой аттестации: для девятиклассников первые экзамены начнутся 21 мая, для 11 классов- 23 мая.

Алексей Владимирович поручил провести инструктаж как с сотрудниками образовательных учреждений, которые принимают участие в ГИА, так и с силовыми структурами, охранными организациями для обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.