В Серпухове семье военнослужащего помогли подготовиться к отопительному сезону

Муж Марии ушел в зону проведения СВО два года назад. Пока он отстаивает интересы Родины, Марии приходится самостоятельно воспитывать детей и вести хозяйство.

Семья живет в частном доме с печным отоплением, для поддержания тепла требуются дрова. С этой просьбой Мария обратилась в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Второй год подряд депутат Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Андрей Тихонов совместно с руководителем ЧОП «Юпитер» Алексеем Гуровым откликаются на просьбу жительницы деревни Большое Грызлово. Они оперативно отработали запрос и в короткие сроки доставили машину дров для семьи военнослужащего.

Подобная помощь проводится на регулярной основе – недавно местное отделение «Молодой Гвардии» вместе с руководителем Подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дианой Алумянц провели волонтёрскую акцию и навестили жительницу Серпухова, также доставив машину дров.

Такие действия подтверждают важность солидарности и взаимопомощи в это непростое время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», - пояснил глава региона.