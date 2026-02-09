сегодня в 12:02

В Серпухове работают над надежностью систем жизнеобеспечения

Специалисты Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» проводят замену участков тепловых сетей — важная мера для надежного теплоснабжения города в предстоящий отопительный период, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в работе — замена участка на обратном трубопроводе на улице Юбилейной. При его вскрытии подтвердилось, что труба исчерпала свой ресурс и могла выйти из строя.

Своевременная замена позволяет: исключить риск аварийных ситуаций в холодное время года, обеспечить стабильное теплоснабжение прилегающих домов, а также повысить надежность всей сетевой инфраструктуры на данном участке.

«Действуем последовательно. Как закончится отопительный период в плановом порядке летом будет заменен весь участок до жилых домов», — глава городского округа Серпухов Алексей Шимко подчеркнул системный подход к ремонту.

Профилактическая замена труб — инвестиция в комфорт и безопасность горожан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.