В Серпухове проводятся работы по строительству газопровода

Стартовали работы по строительству газопровода в деревне Калугино Серпухова. Они проводятся в рамках губернаторской программы газификации Подмосковья компанией «Мособлгаз», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект масштабный — протяженность газопровода составит почти 7,4 км, причем основная часть будет проложена современным методом горизонтально направленного бурения, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

«В деревне проживает свыше 150 человек. Предварительно встретились с жителями, чтобы обсудить все детали строительства — сроки и способы выполнения работ, а также вопросы благоустройства. Важно, что по просьбе жителей в проекте учтена возможность газификации восстановленного храма Николая Чудотворца», — рассказал временно исполняющий полномочий главы Серпухова Алексей Шимко.

Всего «голубое топливо» получат 272 объекта, включая жилые дома и коммунально-бытовые объекты. Работы завершатся уже осенью. С 2026 года жители Калугино смогут подать заявку на бесплатное подключение газа до границ участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.