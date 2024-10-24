В Серпухове проверили состояние подвальных помещений жилых многоквартирных домов

сегодня в 22:02

Заместитель главы городского Серпухов Татьяна Орлова проверила состояние подвальных помещений по обращениям жителей в доме на Борисовском шоссе, 33. Вместе с управлением ЖКХ администрации и представителями управляющей компании «Управдом Юг Подмосковья» провели осмотр подвалов в третьем и четвертом подъездах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При проверке выявили ряд нарушений. Подвал частично затоплен стоками. Татьяна Орлова поручила представителям управляющей организации в срочном порядке провести откачку воды. Пришедшие в негодность трубы необходимо будет заменить. После проведения работ и полного высыхания будет проведена дезинфекция помещения.

Управлению ЖКХ также поручили держать этот вопрос на особом контроле, поскольку подвальным помещениям необходимо уделять особое внимание и следить за их исправным состоянием.

Во дворе дома жители обратили внимание на сломанные качели на детской площадке. Запрос уже отработан. Комбинат благоустройства оперативно провел необходимый ремонт.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.