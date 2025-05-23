В Серпухове продолжаются работы по модернизации городских очистных сооружений

В 2024 году начались работы по модернизации городских очистных сооружений. Работы ведут​ся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Существующие очистные сооружения, построенные более 50 лет назад, нуждаются в модернизации. После реконструкции ил будет перерабатываться в почвогрунт, что устранит неприятные запахи. Будет внедрена более экологичная технология очистки воды с использованием ультрафиолетового обеззараживания вместо гипохлорида натрия.

В настоящее время на объекте проходит: пайка стыков, монтаж и бетонирование камер; разработка и укрепление котлованов; устройство изоляции и лотков; перемещение песка и грунта; демонтажные работы.

На объекте задействованы 10 инженерно-технических работников, 49 рабочих и 12 единиц специализированной техники.

«Планируем завершить реконструкцию к концу 2026 года», — отметил ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.