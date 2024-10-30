В Серпухове продолжаются проверки содержания дворовых территорий

Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова повторно выехала по адресу Борисовское шоссе, д. 33, чтобы проверить выполнение управляющей организацией поручения по откачке воды из подвала, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты проводят необходимые работы. На сегодня: из подвала откачаны стоки, установлены заглушки на трубы, заменены аварийные участки труб, помещение поставлено на проветривание. Для предотвращения дальнейших подтоплений была прочищена дворовая канализация. После просушки УК проведет уборку и продезинфицирует подвальное помещение, а часть труб, пришедшая в негодность, будет заменена.

Кроме того, жители подняли вопрос по деревьям на дворовой территории. Управляющей компании поручили совместно с отделом озеленения администрации округа провести обследование и, если насаждения будут признаны аварийными, провести их опиловку.

По обращению жильцов д. 9 по ул. Юбилейной Татьяна Орлова проверила содержание территорий по данному адресу. Дорога и тротуар около МКД не в лучшем состоянии. Рассмотрят их включение в план ремонта. Беспокоит жителей и неосвещенный участок возле автобусной остановки. Вопрос взят на контроль — рассмотрят размещения дополнительной опоры освещения.

«Приятно видеть, что жители заботятся о придомовой территории — палисадники ухоженные, территория чистая и уютная. В доме № 11 по этой же улице во время паводков происходит подтопление подвала. Для ликвидации последствий в МКД установлены насосы для откачки воды. Из-за особенностей рельефа территории осадки становятся источниками скопления воды. Вопрос проработаем, поручила рассмотреть возможность включения в план на 2025 год обустройства системы отвода воды», — сказала Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.