В Серпухове обсудили зимнее содержание, обращение с отходами и предстоящие мероприятия

10 февраля глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание, где обсудил с коллегами актуальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевой темой стал зимний период. Главная задача сейчас — ежедневная точечная уборка наледи для предотвращения подтоплений и падения сосулек. Особый контроль — за социальными объектами. Безопасность превыше всего.

Организация работы ГБУ МО «Мосавтодор» по уборке территорий.

В зоне ответственности — 443,4 км дорог. В пиковые моменты на линии работает 44 единицы спецтехники. В ежедневном режиме задействовано более 30 машин. В ручной уборке задействовано 30 человек. Силами «Мосавтодор» вывезено более 8150 м³ снега с улиц Ворошилова, 1-й Московской, Звездной и Борисовского шоссе. Работа продолжается.

Зимнее содержание невозможно без противогололедных материалов. На сегодня остаток пескосоляной смеси (ПСС) превышает 12 тысяч тонн — этого достаточно для 30 циклов обработки дорог.

Глава Серпухова поручил детально скоординировать действия всех подразделений, чтобы в будущем работа шла еще более слаженно. Необходимо заранее проработать четкий алгоритм взаимодействия.

Вывоз ТКО с контейнерных площадок и мусорокамер.

«Каширский РО» продолжает работу по вывозу отходов в усиленном режиме. На маршрутах ежедневно работают 19 единиц спецтехники. В снегопады количество машин увеличивается.

Общий объем вывезенных отходов из жилого сектора (МКД и ИЖС) этой зимой составил 68 700 м³. Параллельно за зиму отремонтировано 47 и установлено 12 новых контейнеров.

Для обеспечения беспрепятственного подъезда техники организована оперативная расчистка дорог и подъездных путей к контейнерным площадкам, устанавливаются запрещающие парковку знаки, а маршруты постоянно корректируются с учетом погодных условий.

