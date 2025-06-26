В Серпухове обсудили готовность к летнему сезону

4 территории отдыха у воды оборудованы спасательными постами, проведено сезонное благоустройство. Это: Карьер Протвинский; пруд п. Пограничный (парк Жемчужина); пруд около 8 МСЧ (ул. Весенняя); Береговая зона реки Ока (Городской пляж г. Пущино). На территории округа имеются места массового отдыха у воды на береговой зоне р. Оки: возле ж/д ст. Ока и в порту на улице Октябрьская. Несмотря на оборудованные территории, к сожалению, жители рискуют своей жизнью, и выбирают места, не предназначенные для отдыха у воды. В муниципалитете более 100 естественных и искусственных водоемов.

«Стараемся охватить каждый — это патрулирование, информационные щиты, запрещающие знаки.» — отметил Алексей Шимко.

Также обсудили обеспечение безопасности дорожного движения. В 2025 году заменено 639 дорожных знаков, отремонтировано 33 ИДН, установлены системы подсветки дорожных знаков и пешеходных переходов. На наиболее аварийно-опасных участках дорог увеличено количество нарядов ДПС, активно используются стационарные и передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений. На особом контроле — обеспечение безопасности дорожного движения вблизи детских и образовательных учреждений.

В заключении подвели итоги прошедшего ПМЭФ-2025. Московская область вошла в топ-3 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Одно из соглашений форума — производство смартфонов, планшетов, ноутбуков в ОЭЗ «Большой Серпухов».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.