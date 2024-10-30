В Серпухове объявлен конкурс на строительство участка тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству участка тепловых сетей в г. о. Серпухов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется закончить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство участков теплосетей от БМК 24 МВт по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Подольская, на участке: БМК — ТК91а. Этап на участке БМК — до ТК91а: от границы земельного участка КН 50:58:0040101:104 (прокладка от БМК до границы участка предусмотрена соответствующим заданием), до дороги внутриквартального проезда, устройство тепловой камеры ул. Подольская с подключением дома по адресу: ул. Подольская, 7, с установкой запорной арматуры для подключения ТК91; участок 10 м в двухтрубном исчислении, без учета ответвлений.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.