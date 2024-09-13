В Серпухове на улице Калинина фасады домов окрасили в яркие тона

В Серпухове продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. В этом году работы запланированы в 33 МКД в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества. В 9 зданиях реконструкция уже выполнена, 20 в работе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В доме № 46 по ул. Калинина в прошлом году отремонтировали кровлю. В этом году завершены работы по ремонту фасада. Кроме того, специалисты заменили окна в подъездах и входные двери. В данный момент ведутся работу по замене балконных плит, обустройству отмостки и входных групп.

Фасад дома № 46Б по ул. Калинина тоже обновили. Его полностью очистили. Далее нанесли штукатурку, установили укрепляющую сетку, затем финишный и декоративный слои штукатурки. Завершающим этапом стала покраска и гидрофобизация. Сейчас на объекте проходит завершение работ по обустройству внутренних откосов.

Помимо этого, в подъезде установлены новые окна и дверь, сделан козырек, смонтирована отмостка, завершаются цокольные работы.

Облицовка дома № 26/36 по ул. Калинина тоже завершена. Специалистам осталось сделать отмостку, цоколь и козырек.

Все три МКД построены в конце 1950-х годов. Обновление фасадов продиктовано временем. Теперь дома преобразились, и ещё много лет будут радовать жителей

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.