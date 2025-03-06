сегодня в 13:25

В Серпухове на полигоне «Лесная» завершился технический этап рекультивации

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится масштабная работа по рекультивации в рамках государственной программы. На сегодняшний день все полигоны в Московской области закрыты.

На полигоне «Лесная» завершился технический этап рекультивации. В настоящее время идет вывоз мусора и техники. Планируется завершить благоустройство до конца марта.

Масштабные работы по рекультивации объекта проводятся в две смены, в мероприятиях по ликвидации накопленного вреда задействовано более 270 человек и 230 единиц техники. Переформирование тела «Лесной» выполнено более чем на 90%.

Следующий этап — биологический. После его завершения будет определена эксплуатирующая организация, которая до 2029 года будет заниматься утилизацией свалочного газа, сбором фильтрата, вывозом концентрата и покосом травы.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.